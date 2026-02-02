La Federazione italiana ha ufficializzato l’esclusione di Rebecca Passler dai Giochi di Milano-Cortina 2026. La decisione arriva dopo che l’atleta è risultata positiva a un test antidoping effettuato dall’International Testing Agency. Il Coni ha subito disposto la sua esclusione dalla squadra olimpica, cancellando di fatto la sua partecipazione all’evento.

“Avendo ricevuto notifica da parte dell’International Testing Agency della positività dell’atleta Rebecca Passler, il Coni ne ha disposto l’immediata esclusione dalla squadra impegnata ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026?. Lo ha reso noto il Comitato olimpico nazionale che “si riserva di valutare, laddove possibile, l’eventuale sostituzione”. Prima che i giochi inizino c’è già un’esclusione. Chi è Rebecca Passler. Rebecca Passler faceva parte della squadra italiana di biathlon. La violazione è stata registrata in un test effettuato da Nado Italia, che è quindi responsabile della gestione del caso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Milano-Cortina, prima esclusione per doping: Rebecca Passler fuori dalle Olimpiadi

La biatleta italiana Rebecca Passler è stata sospesa a quattro giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

A pochi giorni dalla cerimonia di apertura, Rebecca Passler, atleta italiana, è risultata positiva al doping.

Chi è Rebecca Passler: carriera, risultati e il controllo antidoping prima di Milano Cortina 2026La vicenda che coinvolge Rebecca Passler ha acceso l’attenzione a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La biatleta ... ilsipontino.net

Milano Cortina: Coni, immediata esclusione di Passler dai Giochi(ANSA) - ROMA, 02 FEB - 'Avendo ricevuto notifica da parte dell'International Testing Agency della positività dell'atleta Rebecca Passler, il Coni ... sport.tiscali.it

Manca sempre meno a Milano-Cortina 2026 Dalle grandi città ai territori alpini, i Giochi Invernali tornano in Italia con un’Olimpiade diffusa, nuovi sport e una Cerimonia di Apertura pensata come un evento globale. Scorri il carosello per scoprire quando, d - facebook.com facebook

#Doping, il primo caso di #MilanoCortina 2026: l'azzurra #RebeccaPassler positiva al #Letrozolo x.com