Doping a Milano Cortina 2026 | Rebecca Passler sospesa a 4 giorni dalle Olimpiadi bufera sul biathlon azzurro

La biatleta italiana Rebecca Passler è stata sospesa a quattro giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La notizia ha fatto subito il giro del mondo sportivo, scatenando una bufera sul biathlon azzurro. Il caso riguarda un sospetto caso di doping che ha messo sotto accusa la giovane atleta, portando all’interruzione della sua preparazione in vista della grande manifestazione. La decisione è arrivata inaspettata, mentre gli organizzatori e il movimento sportivo cercano di fare chiarezza sulla vicenda.

Doping Milano Cortina 2026: cosa è successo a Rebecca Passler?. Il primo scandalo olimpico di Milano Cortina 2026 esplode prima ancora dell'accensione della fiaccola. La biatleta azzurra Rebecca Passler è risultata positiva a un controllo antidoping fuori competizione effettuato da Nado Italia, a soli quattro giorni dall'inizio dei Giochi. La sostanza rilevata è letrozolo, farmaco utilizzato in oncologia ma inserito nella lista nera delle sostanze proibite per gli atleti. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha disposto la sospensione cautelare immediata, accogliendo la richiesta della Procura antidoping.

