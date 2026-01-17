Milano Cortina Massimo Boldi rimosso dalla lista dei tedofori | Parole incompatibili con i valori olimpici

Il comitato organizzatore di Milano Cortina ha comunicato la rimozione di Massimo Boldi dalla lista dei tedofori della staffetta olimpica, citando parole considerate incompatibili con i valori olimpici. La decisione si inserisce nel quadro delle misure adottate per garantire il rispetto dei principi fondamentali dell’evento. La scelta evidenzia l’importanza di mantenere un comportamento coerente con lo spirito delle Olimpiadi.

“La decisione fa seguito a un’intervista pubblicata oggi su un quotidiano nazionale, nella quale sono state espresse opinioni ritenute incompatibili con i valori Olimpici e con i principi che guidano il lavoro del Comitato Organizzatore”, si legge. Il riferimento è a un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano in cui Boldi affermava "io tedoforo, ma lo sport è la f. Altro che neve, amo l'aperitivo".“Portare la Fiamma Olimpica rappresenta un privilegio e una responsabilità", continua la nota del comitato organizzatore, "e richiede che le persone selezionate incarnino e promuovano i valori di rispetto, unità e inclusione, fondamenti del Movimento Olimpico e condizioni essenziali per la partecipazione alla staffetta”, prosegue il comunicato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

