Milano-Cortina Mattarella ad atleti | sarà vetrina tutta Italia con voi
Roma, 22 dic. (askanews) – “Queste Olimpiadi e Paralimpiadi saranno una vetrina per l’Italia”, “un’accoppiata di eventi che coinvolge veramente il nostro paese ponendolo al centro del mondo, non solo sportivo”. Così, alla cerimonia di consegna della Bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale, rivolto agli atleti, ha detto: “tutta l’Italia sarà con voi”. “Ringrazio quanti si sono impegnati per realizzare” questo obiettivo, “le istituzioni nazionali, le Regioni, i Comuni, la fondazione MIlano-Cortina”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore agli atleti: “L’Italia sarà con voi”
Leggi anche: Milano Cortina, cerimonia del braciere: inizia il viaggio della Fiamma. Mattarella: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto la tregua»
Domani 22 dicembre la cerimonia di consegna del tricolore al Quirinale. Diretta su RAI2; Milano-Cortina 2026, cerimonia da Mattarella e nuovi biglietti in vendita; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: dalla Calabria alla Campania - La fiaccola stasera a Salerno. Il sindaco: “Il fuoco di Olimpia scalda i nostri cuori”; Sergio Mattarella e lo sport: storia di una passione al Quirinale.
Mattarella agli atleti di Milano Cortina: 'L'Italia sarà con voi' - A San Siro per la cerimonia di apertura del prossimo sei febbraio di Milano Cortina gli alfieri saranno Arianna Fontana e Federico Pellegrino, mentre contestualmente a Cortina sfileranno con la ... ansa.it
Mattarella consegna la bandiera agli atleti di Milano Cortina: "Certo che onorerete l’Italia con i vostri risultati" - La cerimonia al Quirinale con gli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali alla presenza di Luciano Buonfiglio e Marco Giunio De ... agi.it
Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore: "L'Italia sarà con voi, rendetele onore" - La cerimonia al Quirinale verso le Olimpiadi Invernali con presenti anche il ministro Abodi, il presidente del Coni Buonfiglio e i portabandiera olimpici ... corrieredellosport.it
Da Concetto Lo Bello a Milano Cortina 2026: Siracusa rivive 65 anni di storia olimpica - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.