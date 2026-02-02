Milano-Cortina Mattarella | Olimpiadi evento universale chiediamo rispetto tregua olimpica

Il presidente Mattarella ha chiesto rispetto e tregua olimpica, sottolineando che i Giochi sono un evento universale. In Italia si aspetta un forte afflusso di atleti, allenatori, tecnici e spettatori da tutto il mondo. Le gare si svolgeranno tra Milano e Cortina, e l’Italia si prepara ad accogliere i visitatori per una grande festa dello sport.

(Adnkronos) – "I Giochi sono l'evento sportivo universale. L'Italia è felice di accogliere il gran numero di atleti, gli allenatori e i tecnici, gli spettatori che da ogni parte del mondo giungeranno per assistere alle gare. Ne avvertiamo la responsabilità, e abbiamo affrontato con passione gli impegni della preparazione", ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione della 145ma sessione del Comitato olimpico internazionale al Teatro alla Scala a Milano. "Consideriamo l'ospitalità – ha aggiunto il Capo dello Stato – un tratto caratteristico dell'identità italiana, della sua cultura.

