Milano-Cortina | Mattarella ' Olimpiadi evento universale da Italia responsabilità e passione'

Milano si prepara ad accogliere i Giochi Olimpici. Il presidente Mattarella ha detto che si tratta di un evento sportivo universale, e che l’Italia sente la responsabilità di organizzarlo al meglio. Sono attesi atleti, allenatori, tecnici e spettatori da tutto il mondo, pronti a vivere questa grande occasione.

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "I Giochi sono l'evento sportivo universale. L'Italia è felice di accogliere il gran numero di atleti, gli allenatori e i tecnici, gli spettatori che da ogni parte del mondo giungeranno per assistere alle gare. Ne avvertiamo la responsabilità, e abbiamo affrontato con passione gli impegni della preparazione". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione della 145ma sessione del Comitato olimpico internazionale al Teatro alla Scala a Milano. "Consideriamo l'ospitalità -ha aggiunto il Capo dlelo Stato- un tratto caratteristico dell'identità italiana, della sua cultura.

Il presidente Mattarella ha sottolineato come le Olimpiadi e le Paralimpiadi portino prestigio all’Italia, collocandola al centro dell’attenzione mondiale nello sport.

