Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, le piccole e medie imprese italiane dimostrano ancora una volta quanto siano fondamentali. Dietro l’immagine dei cinque cerchi, ci sono decine di aziende che lavorano duramente, portando competenze e innovazione. Sono loro a garantire il successo dell’evento, anche se restano spesso invisibili agli occhi del pubblico.

DIETRO l’immagine iconica dei cinque cerchi olimpici non ci sono solo atleti, record e medaglie, ma un lavoro capillare fatto di competenze, mestieri e intelligenze produttive che operano lontano dai riflettori. È questo il volto meno visibile ma essenziale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, emerso con chiarezza nel corso del convegno di Confartigianato "Cinque cerchi, mille mani. L’intelligenza artigiana nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026", svoltosi il 26 gennaio a Milano. Un’occasione che ha ribaltato la prospettiva tradizionale, portando al centro del racconto artigiani e piccole e medie imprese, autentica ossatura della sport economy italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Milano-Cortina, alle Olimpiadi vince il saper fare delle pmi italiane

