Milano-Cortina 2026 l’Assessore Riva | Così le Olimpiadi cambieranno davvero la città

A pochi giorni dall’accensione del braciere, l’attenzione si sposta non solo sulle gare e gli impianti, ma anche su cosa cambierà davvero per Milano e Cortina. L’assessore Riva spiega che le Olimpiadi porteranno trasformazioni concrete, con lavori e investimenti che modificheranno il volto delle città nel prossimo futuro.

A pochi giorni dall'accensione del braciere, i riflettori non sono puntati solo sulle piste da sci e sui palazzetti, ma anche sui bilanci e sul futuro urbanistico delle città coinvolte. Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 non sono solo un grande evento sportivo, ma un progetto di trasformazione economica, urbana e sociale, destinato a lasciare un'eredità che va oltre lo spegnimento della fiaccola. Con un impatto stimato in oltre 5 miliardi di euro, investimenti infrastrutturali diffusi e una forte attenzione alla sostenibilità sociale, i Giochi rappresentano una sfida senza precedenti per il territorio.

