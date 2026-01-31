Milano Cortina 2026 la vera partita è dopo | cosa resterà davvero delle Olimpiadi

Dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la vera sfida inizia ora. Molti non si interessano di bob o hockey su ghiaccio, ma quello che resterà di questi giochi coinvolge tutti, anche chi non ha seguito gli eventi. La domanda è cosa resterà davvero, una volta smontate le strutture e spariti i titoli sui giornali. Le Olimpiadi finiscono, ma le questioni aperte e le conseguenze si fanno sentire nel tempo.

Che poi, ed è comprensibile, a molti del bob importa poco, dell'hockey su ghiaccio ancora meno. Eppure, c'è un aspetto di Milano Cortina 2026 che riguarda tutti, a prescindere da qualsiasi rattoppo organizzativo che verrà cucito in corsa o giusto in tempo, all'ultimo minuto. Si tratta di ciò che le Olimpiadi si lasceranno dietro, della loro eredità, quella che in un pomposo inglese viene definita «legacy»: tracce concrete e altre meno tangibili, comunque dense di significato.Arricchimenti del territorio, non solo legati all'universo sportivo, in grado anzi di valicarlo. Di coinvolgere ambiti cruciali come l'offerta abitativa, la salute e, certo, l'intrattenimento in senso ampio.

