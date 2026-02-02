Il Milan ha deciso di interrompere l’affare con il Crystal Palace per l’acquisto di Mateta. Dopo approfonditi accertamenti medici, i dirigenti rossoneri hanno ritenuto meglio non procedere con l’operazione, che prevedeva un investimento di circa 30 milioni tra prestito e riscatto obbligatorio. La trattativa si ferma qui, anche se i dettagli sui motivi restano riservati.

La decisione dopo ulteriori e approfonditi accertamenti medici Sta saltando l’operazione Mateta. Il Milan ha fatto tutto con il Crystal Palace, operazione sui 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. Nel frattempo gli inglesi hanno anche chiuso per il sostituto, Strand Larsen del Wolverhampton preso per circa 50 milioni di euro bonus inclusi. Mateta ha pure svolto le visite mediche per conto dei rossoneri, che però al termine avrebbero chiesto un supplemento di visite per andare più a fondo sulle condizioni fisiche dell’attaccante, transalpino trattato anche dalla Juve. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, sta saltando l’acquisto di Mateta: ecco cosa succede

