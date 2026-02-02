Milan sentite Allegri su Nkunku | Ha tutte le qualità per crescere Alcuni hanno bisogno di più tempo …

Durante la conferenza stampa prima della partita contro il Bologna, Allegri ha parlato di Nkunku. L’allenatore del Milan ha detto che il francese ha tutte le qualità per migliorare, anche se alcuni giocatori hanno bisogno di più tempo per adattarsi. Allegri ha anche sottolineato che Nkunku sta lavorando bene in allenamento e che si aspetta un suo buon contributo in campo. La partita si avvicina e i tifosi sperano di vedere il nuovo acquisto già in forma.

Nella mattinata di oggi, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello la prossima gara che il Diavolo disputerà in Serie A. Vale a dire la partita contro il Bologna di Vincenzo Italiano, valida per la 23^ giornata di Serie A e in programma domani sera alle ore 20:45 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Durante la conferenza stampa prima del Bologna, Allegri ha toccato diversi temi che riguardano l'attualità rossonera. Una delle domande era sull'attaccante rossonero che è stato al centro di tante voci di mercato su una sua possibile cessione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, sentite Allegri su Nkunku: “Ha tutte le qualità per crescere. Alcuni hanno bisogno di più tempo …” Approfondimenti su Bologna Milan Milan, Nkunku: “Avevo bisogno di tempo per ritrovare la forma. Compagni e mister mi hanno sostenuto” Christopher Nkunku, arrivato quest’estate dal Chelsea, ha segnato una doppietta nel match tra Milan e Verona, contribuendo alla vittoria per 3-0 a San Siro. Conferenza Milan-Lazio, Allegri: “Io non trasformo Leao. Ha le caratteristiche per fare la punta. Su Nkunku..” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bologna Milan Argomenti discussi: La scalata di De Winter ha cambiato il mercato del Milan: ora il belga è un titolare per Allegri; Roma-Milan 1-1, Allegri: Pensiamo alla Champions; Milan, da Furlani a Tare come cambia la strategia sui rinnovi: Maignan pronto alla firma, Allegri vuole il sì di Pavlovic; Dove vedere il Milan in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT. Di Stefano: Nella testa di Allegri Mateta attaccante del futuro. Il problema al ginocchio c’èCosì Peppe Di Stefano live da Milanello su affare saltato Mateta: La cronaca degli ultimi minuti l'avete sentita, letta, Mateta è saltato. Da quello che mi risulta ... milannews.it Viviano: Il Milan nell'atteggiamento difensivo potrebbe fare meglio, Allegri sarebbe d'accordo con meIn questa fase della stagione si sta discutendo moltissimo della qualità del gioco espresso da Massimiliano Allegri e di come il Milan sia secondo in classifica. Di ... milannews.it Sentite Di Marzio a Sky #Calciomercato l'Originale: "Anche la #Juve farà un acquisto fuori programma come il #Milan con #Mateta Fuori programma non tanto, nel senso che è da programma cercare di prendere un attaccante in prestito e la #Juvent facebook Sentite il cugino del nordafricano colpito dal #poliziotto a #Milano. Per lui "stava lavorando" e non doveva essere fermato. Da sempre irregolare, da sempre delinquente... Noi siamo dalla parte del poliziotto che si è difeso! x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.