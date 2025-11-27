Conferenza Milan-Lazio Allegri | Io non trasformo Leao Ha le caratteristiche per fare la punta Su Nkunku

Pianetamilan.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la conferenza stampa prima di Milan-Lazio, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri parla di Leao, del suo ruolo più centrale e dei possibili sostituti di Pulisic: in corsa Loftus-Cheek e Nkunku. Ecco cosa ha detto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Conferenza Milan-Lazio, Allegri: “Io non trasformo Leao. Ha le caratteristiche per fare la punta. Su Nkunku..”

