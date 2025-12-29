Milan Nkunku | Avevo bisogno di tempo per ritrovare la forma Compagni e mister mi hanno sostenuto
Christopher Nkunku, arrivato quest’estate dal Chelsea, ha segnato una doppietta nel match tra Milan e Verona, contribuendo alla vittoria per 3-0 a San Siro. L’attaccante francese ha spiegato di aver avuto bisogno di tempo per ritrovare la forma e ha ringraziato i compagni e il mister per il supporto durante questa fase di adattamento. I suoi primi gol in campionato con il Milan segnano un passo importante nella sua stagione.
Christopher Nkunku, attaccante francese giunto in estate dal Chelsea, ha segnato una doppietta decisiva in Milan-Verona 3-0 di ieri pomeriggio a 'San Siro': primi gol in campionato con la maglia rossonera. Ecco il suo commento nel post-partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, così Nkunku dopo il Verona: “Avevo bisogno di tempo, ora mi sento sempre meglio. Sullo Scudetto…”
Leggi anche: Luis Henrique a Sky: «Avevo bisogno di tempo per inserirmi, puntiamo in alto! I miei compagni mi aiutano»
Nkunku: “Mesi difficili? Rispondo così! Sullo Scudetto e i primi gol al Milan…”; Serie A: Pulisic e Nkunku lanciano il Milan, Verona ko 3-0 a San Siro; Milan-Verona 3-0: Nkunku si sblocca con una doppietta, Allegri al secondo posto; Nkunku, mistero risolto con due gol al Verona.
Mercato Milan, Nkunku segna e se ne va? Contatto clamoroso, il giocatore apre all’addio - L'attaccante francese si è finalmente sbloccato in campionato ma potrebbe lasciare tra pochi giorni i rossoneri ... msn.com
Tedesco chiama Nkunku al Fenerbahce: "Lavoriamo di nuovo insieme". Offerta al Milan: prestito con obbligo a 35 milioni - Secondo quanto riportato da Fotomac, testata sportiva turca, il Fenerbahce sarebbe molto interessato a Christopher Nkunku, tanto che Domenico Tedesco, allenatore dei gialloblu di Istanbul ed ... milannews.it
Finalmente Nkunku, Gazzetta: "L'uomo da 37 milioni vuole tenersi il Milan: 'Io sempre positivo'" - L'uomo copertina del Milan dopo la vittoria di ieri contro l'Hellas Verona non può che essere Chrstopher Nkunku, autore di una doppietta: "L'uomo da 37 milioni vuole tenersi ... milannews.it
Finalmente Nkunku: il francese è arrivato e vuole tenersi il Milan, un segnale per tutti. Le pagelle dei quotidiani - facebook.com facebook
Finalmente Nkunku, Gazzetta: "L'uomo da 37 milioni vuole tenersi il Milan: 'Io sempre positivo'" x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.