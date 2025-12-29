Milan Nkunku | Avevo bisogno di tempo per ritrovare la forma Compagni e mister mi hanno sostenuto

Christopher Nkunku, arrivato quest’estate dal Chelsea, ha segnato una doppietta nel match tra Milan e Verona, contribuendo alla vittoria per 3-0 a San Siro. L’attaccante francese ha spiegato di aver avuto bisogno di tempo per ritrovare la forma e ha ringraziato i compagni e il mister per il supporto durante questa fase di adattamento. I suoi primi gol in campionato con il Milan segnano un passo importante nella sua stagione.

