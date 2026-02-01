Bologna-Milan Saelemaekers non ci sarà Anche Pulisic rischia | le ultime sulla probabile formazione

Questa sera si gioca Bologna-Milan, ma i tifosi rossoneri dovranno fare a meno di Saelemaekers, che molto probabilmente salterà la partita. Anche Pulisic potrebbe non esserci, ma le ultime notizie ancora non sono definitive. La formazione del Milan potrebbe dunque cambiare rispetto al solito, con alcune assenze importanti. I giocatori in campo dovranno mettere tutto per portare a casa i tre punti, senza i due titolari.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' Saelemaekers è uscito contro la Roma per il riacutizzarsi del problema all’adduttore sinistro: il giocatore non avrebbe recuperato e non dovrebbe essere a disposizione del Milan martedì sera contro il Bologna. Per Pulisic ancora fastidi muscolari: tra oggi e domani sarà più chiaro se a Bologna potrà essere a disposizione. La speranza del Milan sarebbe quella di averlo almeno per la panchina e sfruttarlo a gara in corso, come accaduto contro la Roma. Fullkrug lotta contro la frattura al dito: secondo la rosea per precauzione e gestione non potrebbe giocare tutta la partita dal primo minuto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan si prepara alla sfida contro il Bologna senza Saelemaekers, che probabilmente non scenderà in campo.

