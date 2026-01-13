Rafael Leão, attaccante del Milan, sta affrontando un fastidio all’adduttore destro che ne sta influenzando le prestazioni recenti. La società segue con attenzione la condizione del giocatore, adottando un approccio prudente per garantire il suo recupero e il massimo rendimento in vista delle prossime gare. La gestione oculata di questa problematica sarà fondamentale per preservare la forma e la continuità dell’atleta nel prosieguo della stagione.

Gestione e prudenza su Rafael Leão. L’esterno del Milan convive con un fastidio all’adduttore destro che ne sta limitando brillantezza e strappi nelle ultime uscite. In allenamento i test sono stati superati, ma è in partita che il portoghese non ha ancora ritrovato piena fiducia nelle accelerazioni. Nonostante ciò, filtra la volontà del giocatore di partire titolare a Como per dare una mano alla squadra dopo due pareggi consecutivi. Lo staff, però, predica cautela: l’adduttore è una zona sensibile e l’obiettivo è evitare forzature che possano trasformare un problema gestibile in una pubalgia. Massimiliano Allegri valuta alternative e rotazioni: opzioni offensive non mancano, con Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku pronti a dare garanzie. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Leão stringe i denti: adduttore da gestire

Leggi anche: Milan, ansia Leao: l’adduttore preoccupa e Allegri pensa di gestirlo così

Leggi anche: Milan, attacco sotto osservazione: Pulisic e Nkunku da gestire, Leão rientra con cautela

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Milan verso la Roma: Morata è ok, Pulisic stringe i denti - Il Natale passato all’ottavo posto in classifica non lascia sereno un Milan che vuole recuperare punti a tutti i costi nella seconda parte di stagione per non fallire il piazzamento in ... corrieredellosport.it

Milan, piccolo problema muscolare per Maignan che stringe i denti - Il portiere francese nel corso del primo tempo della super sfida di campionato e valida per la 21esima giornata della Serie A 2024/25 ha chiuso ... calciomercato.com

Milan, Gattuso: “Giochiamo col coltello tra i denti. Spero che i tifosi ci sostengano” - A Benevento, il clamoroso epilogo diminuisce le possibili responsabilità, mentre in Europa League una squadra sperimentale e già qualificata ha perso una gara che non aveva grande importanza pratica. gianlucadimarzio.com

«RABIOT CE LA FA! IL DUCA STRINGE I DENTI E SI PRENDE FIRENZE: ALLEGRI RITROVA IL SUO PILASTRO PER LA SFIDA ALLA VIOLA!» #FiorentinaMilan #Rabiot #Allegri #SerieA #Gazzetta - facebook.com facebook

Fofana e il riscatto dopo l’errore il Milan si stringe intorno al suo mediano x.com