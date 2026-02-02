Il Milan si trova con il fiato sul collo a poche ore dalla fine del mercato. Le notizie più preoccupanti arrivano da Matteo Mateta, il cui ginocchio continua a dare fastidio. I medici stanno valutando se l’attaccante potrà essere in campo o se il suo acquisto rischia di saltare all’ultimo minuto. La società rossonera tenta di accelerare le decisioni, ma il tempo stringe e il rebus sulla sua presenza resta aperto. La tensione cresce, mentre i tifosi aspettano di capire se il colpo promesso potrà andare in porto o se tutto si con

Mlacic Udinese, colpo in prospettiva per la difesa: c’è la firma! Era un obiettivo di una big di Serie A Calciomercato Serie A: Juve niente Icardi, spunta Sorloth. Roma Zaragora, ci siamo! Gosens resta alla Fiorentina. Le ultimissime Audero, che paura! Il petardo costa caro anche al tifoso: e ora la curva dell’Inter rischia la mazzata! Mlacic Udinese, colpo in prospettiva per la difesa: c’è la firma! Era un obiettivo di una big di Serie A Calciomercato Serie A: Juve niente Icardi, spunta Sorloth. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mateta Milan, il ginocchio preoccupa: rischia di saltare tutto al fotofinish? Il rebus da risolvere

Approfondimenti su Mateta Milan

La trattativa tra il Milan e il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta rischia di saltare.

Il Milan si prepara a perdere Mateta, che potrebbe saltare la partita a causa di un problema fisico.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

MATETA nuovo numero 9 del MILAN L’sx Palace MURRAY ha così risposto in esclusiva a MilanNews.

Ultime notizie su Mateta Milan

Argomenti discussi: Milan, l'affare Mateta diventa un giallo: perplessità sulle ginocchia, l'affare torna a rischio; Milan, Mateta in stand-by: da verificare le condizioni del ginocchio; Larsen al Crystal Palace, Mateta può andare subito al Milan: ma l'operazione è in stand-by; Mateta-Milan, tutto bloccato e si decide domani: nuovi approfondimenti al ginocchio e cosa c’è dietro.

La Gazzetta in prima pagina: Intrigo Mateta, serve un test al suo ginocchioTutto pronto per l'ultimo giorno di mercato, con il Milan attivissimo sul fronte entrate. Nelle ultime ore, infatti, il club rossonero ha praticamente chiuso per Jean-Philippe ... milannews.it

Il Milan e un mistero da risolvere: Mateta resta un rebus, ore decisiveMancano poche ore alla conclusione della finestra invernale di calciomercato, con il Milan che sta continuando per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo attaccante. Sembrava tutto fatto ... milannews.it

Milan, è fatta per Mateta subito Intesa sui 3 milioni abbondanti subito, riscatto a giugno fissato a 35 Decisivo l'arrivo di Strand-Larsen al Crystal Palace! Quanti goal farà Mateta in rossonero - facebook.com facebook

Milan-Mateta, previsto nuovo consulto del medico rossonero #SkySport #SkyCalciomercato x.com