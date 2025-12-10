Lucca il Milan valuta uno scambio con Loftus-Cheek Moretto

Il Milan sta valutando uno scambio con il Chelsea che coinvolgerebbe il giocatore Lucca, attualmente in prestito al Napoli. La situazione del calciatore e le possibili strategie di mercato stanno attirando l'attenzione, con particolare attenzione alle opportunità di rafforzamento della rosa in vista della seconda parte della stagione.

Ieri Sky aveva aperto alla possibile partenza di Lucca a gennaio considerando il suo scarso minutaglie al Napoli in questo avvio di stagione. L’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, tramite Youtube riferisce che il club azzurro e il Milan starebbero valutando uno scambio tra l’attaccante e il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek. “Nelle ultime ore abbiamo ricevuto tante domande su questo scenario di mercato. L’arrivo di un possibile attaccante in casa rossonera dipende soprattutto dalla partenza di Santiago Gimenez, che ha perso centralità nel progetto rossonero e vedremo se ci saranno offerte giuste in vista di gennaio e se Gimenez aprirà ad una possibile partenza però il Milan si sta guardando intorno per capire se possano esserci attaccanti che possano andare a rinforzare la rosa tra gennaio e giugno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lucca, il Milan valuta uno scambio con Loftus-Cheek (Moretto)

