Pulisic non disponibile | chi tra Loftus-Cheek e Nkunku per Milan-Lazio?
Milan-Lazio, probabili formazioni: i rossoneri dovrebbero di nuovo cambiare in attacco. Un ballottaggio per Massimiliano Allegri. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Christian Pulisic ha riportato un leggero affaticamento muscolare nella seduta di ieri e la sua situazione è ancora da valutare. Al momento resta in dubbio per la Lazio. Domani si deciderà se sarà disponibile. Vai su X
Domani si deciderà se Christian Pulisic sarà disponibile o meno per la partita contro la Lazio. #SempreMilan #ACMilan #lamilanorossonera #lmr La Milano Rossonera ? ? - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Entella, Loftus-Cheek out all’intervallo: il retroscena dietro il cambio - Cheek sostituito all'intervallo di Milan Entella - Segnala fantamaster.it
Milan-Virtus Entella: Pulisic capitano, il vice è Loftus-Cheek - Nell'amichevole che tra poco il Milan giocherà allo stadio Chinetti di Solbiate Arno contro la Virtus Entella, ad indossare la fascia da capitano nella squadra rossonera di Max ... Lo riporta milannews.it
Serie A: Loftus-Cheek e Pulisic, il Milan riparte a Lecce - 0 per la seconda giornata di campionato Ritrova il sorriso Max Allegri: il Milan passa 2- Da ansa.it