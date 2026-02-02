Milan depositato il contratto di Alphadjo Cissé

Il Milan ha ufficialmente depositato in Lega Serie A il contratto di Alphadjo Cissé. Il centrocampista arriva dall’Hellas Verona e si prepara a entrare a far parte della rosa rossonera. Ora si aspetta solo l’ufficialità e l’inizio della sua avventura in maglia Milan.

Il Milan mette a segno un colpo in prospettiva. È stato depositato in Lega Serie A il contratto di Alphadjo Cissé, nuovo rinforzo rossonero proveniente dall’ Hellas Verona. L’operazione è stata definita su una base da 8 milioni di euro più 2 di bonus, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita a favore del club scaligero. Un investimento mirato sul talento classe 2006, che il Milan ha deciso di bloccare anticipando la concorrenza. Con il deposito formale del contratto, il trasferimento è ora ufficiale: Cissé è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan. L'articolo proviene da serieAgoal. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Il Milan sta per chiudere l’acquisto di Alphadjo Cissè.

In queste ultime ore del calciomercato invernale, il Milan si muove con decisione.

