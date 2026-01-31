In queste ultime ore del calciomercato invernale, il Milan si muove con decisione. La società ha trovato l’accordo per portare in rosa Alphadjo Cissè, un colpo mirato a rafforzare la difesa. I dirigenti rossoneri continuano a lavorare per chiudere l’affare prima della scadenza, consci dell’importanza di rinforzare la squadra in questa fase della stagione.

Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: accordo per Alphadjo Cissè | LIVE News

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Il Milan sta lavorando intensamente negli ultimi giorni di mercato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Serie A, Calciomercato Milan – Clamoroso accordo per Mateta: le ultimissime; Dalla Spagna, Milan-Lazio: accordo per Gila per l'estate, le cifre dell'affare; Calciomercato, le news del 30 gennaio; Milan, si tratta Mateta! Affondo a sorpresa: la strategia del Diavolo.

Milan pronto all’affondo: c’è l’accordo per MatetaOk del Crystal Palace sulla cifra, pronto per il calciatore un contratto di quattro anni con opzione sul quinto: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Calciomercato Milan News/ Accelerata e accordo raggiunto con Mateta, sfumato Coppola (30 gennaio 2026)Il calciomercato Milan ha raggiunto un accordo per l'acquisto di Jean-Philippe Mateta mentre Diego Coppola ha scelto un'altra squadra ... ilsussidiario.net

#Calciomercato, @FabrizioRomano rivela: " #Disasi aspetta il #Milan. Se il Diavolo decide di procedere ..." #SempreMilan x.com

#Allegri vuole un bomber di razza: il #Milan prepara il piano sul #calciomercato. Ecco per chi #SempreMilan - facebook.com facebook