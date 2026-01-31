Il Milan sta per chiudere l’acquisto di Alphadjo Cissè. Gianluca Di Marzio conferma che c’è l’accordo tra il club e il giocatore, ora manca solo l’annuncio ufficiale. La trattativa è entrata nella fase finale.

Calciomercato Milan, il giornalista Gianluca Di Marzio parla dei movimenti rossoneri: in chiusura la trattativa per Alphadjo Cissè. Ecco il post sul social X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Di Marzio annuncia: “Milan, in chiusura Alphadjo Cissè. C’è l’accordo”

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Quando sembrava tutto deciso per Alphadjo Cissè, il Milan entra in azione con un’offerta sorprendente.

Il Napoli chiude un’operazione di mercato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Diego Demme può tornare in Italia: il club ci prova; L'Inter fa sul serio per Dibu Martinez, Di Marzio annuncia: Incontro con agente e fratello a Milano. I parametri dell'operazione; Di Marzio annuncia: Napoli e Sassuolo hanno trovato l'accordo: c'è il via libera; Genoa, Amorim ha firmato il contratto: nelle prossime ore l’annuncio.

Calciomercato Napoli, Di Marzio annuncia la chiusura della trattativa: Tutto definito tra i clubIl mercato del Napoli entra nel vivo e registra un’operazione in uscita ormai definita. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, il club azzurro ha ... dailynews24.it

Di Marzio annuncia: Il Napoli ha chiuso un'altra operazione. E' tutto fattoIl Napoli ha raggiunto l'accordo per concludere una trattativa di mercato, come rivelato da Gianluca Di Marzio. areanapoli.it

. @acmilan, in chiusura Alphadjo Cissè del @HellasVeronaFC: c’è l’accordo verbale tra i club. Il giocatore resterà a Catanzaro fino al termine della stagione x.com

Cette nuit, l'appel du Milan a bloqué l'opération Alphadjo Cissè-PSV. Le Milan essaie de comprendre le montant total de l'opération, qui s'élèverait, selon mes informations, à 10 millions, bonus compris. Le Milan est présent, il n'est pas encore près du but, mais - facebook.com facebook