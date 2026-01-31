Calciomercato Di Marzio annuncia | Milan in chiusura Alphadjo Cissè C’è l’accordo

Da pianetamilan.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan sta per chiudere l’acquisto di Alphadjo Cissè. Gianluca Di Marzio conferma che c’è l’accordo tra il club e il giocatore, ora manca solo l’annuncio ufficiale. La trattativa è entrata nella fase finale.

Calciomercato Milan, il giornalista Gianluca Di Marzio parla dei movimenti rossoneri: in chiusura la trattativa per Alphadjo Cissè. Ecco il post sul social X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Di Marzio annuncia: “Milan, in chiusura Alphadjo Cissè. C’è l’accordo”

