Calciomercato Di Marzio annuncia | Milan in chiusura Alphadjo Cissè C’è l’accordo
Il Milan sta per chiudere l’acquisto di Alphadjo Cissè. Gianluca Di Marzio conferma che c’è l’accordo tra il club e il giocatore, ora manca solo l’annuncio ufficiale. La trattativa è entrata nella fase finale.
Calciomercato Milan, il giornalista Gianluca Di Marzio parla dei movimenti rossoneri: in chiusura la trattativa per Alphadjo Cissè. Ecco il post sul social X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Calciomercato Milan
Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare
Quando sembrava tutto deciso per Alphadjo Cissè, il Milan entra in azione con un’offerta sorprendente.
Calciomercato Napoli, Di Marzio annuncia la chiusura della trattativa: “Tutto definito tra i club”
Il Napoli chiude un’operazione di mercato.
Ultime notizie su Calciomercato Milan
. @acmilan, in chiusura Alphadjo Cissè del @HellasVeronaFC: c’è l’accordo verbale tra i club. Il giocatore resterà a Catanzaro fino al termine della stagione x.com
Cette nuit, l'appel du Milan a bloqué l'opération Alphadjo Cissè-PSV. Le Milan essaie de comprendre le montant total de l'opération, qui s'élèverait, selon mes informations, à 10 millions, bonus compris. Le Milan est présent, il n'est pas encore près du but, mais - facebook.com facebook
