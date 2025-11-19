Derby Serena | Milan centrocampo di prim’ordine L’Inter potrebbe avere problemi su Leao e Pulisic

Aldo Serena, ex attaccante di Inter e Milan, ha parlato in esclusiva a 'TMW' - a margine del Premio Viareggio 2025 - del derby di Milano in programma domenica sera a 'San Siro' tra i nerazzurri di Cristian Chivu e i rossoneri di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Serena: "Leao ha sfruttato per le qualità che ha: l’istinto, la fantasia, la capacità di cercare spazio in autonomia" - Aldo Serena, intervistato in esclusiva da TMW a margine del Premio Viareggio Sport 2025, ha parlato anche di derby e di Rafa Leao. Come scrive milannews.it

Milan, mai così tanti a centrocampo: gli scenari verso il derby - Milan al completo a centrocampo per il derby contro l’Inter: Rabiot e Jashari pronti, le possibili scelte di Allegri per la sfida di domenica ... Da msn.com

Milan, grandi manovre a centrocampo: Xhaka vuole i rossoneri - Proprio nelle ore in cui Tijani Reijnders ha fatto il proprio debutto con il Manchester City, il Milan ha accelerato sul mercato per ricostruire il suo centrocampo. Secondo sportmediaset.mediaset.it

