Mediterranea timori per una strage in mare | possibili mille dispersi dopo il ciclone Harry

Cento0 persone sono disperse in mare nel Mediterraneo centrale, dopo il passaggio del ciclone Harry. Le organizzazioni umanitarie parlano di un possibile naufragio di vaste proporzioni. Le operazioni di soccorso sono in corso, ma ancora nessuna notizia certa sui dispersi. La paura cresce tra i sopravvissuti e chi cerca di aiutarli.

L'allarme delle organizzazioni umanitarie. Potrebbero essere circa mille le persone disperse in mare durante il passaggio del ciclone Harry lungo le rotte del Mediterraneo centrale. È quanto denuncia Mediterranea Saving Humans, sulla base di nuove testimonianze raccolte sul campo. Le testimonianze da Libia e Tunisia. Secondo quanto riferito dall'organizzazione, le informazioni arrivano da Refugees in Libya e dalla Refugees in Tunisia, che parlano di numerose imbarcazioni scomparse durante la violenta perturbazione. Racconti frammentari ma concordanti che fanno temere una tragedia di proporzioni enormi.

Durante il passaggio del ciclone Harry, una imbarcazione partita da Sfax ha subito un grave incidente nel Mediterraneo, causando almeno cinquanta morti e 380 dispersi.

Dopo il passaggio del ciclone Harry, il Sud Italia si confronta con i danni causati da intense mareggiate e venti forti, che hanno provocato ingenti danni alle coste e alle infrastrutture.

