Super Bowl LX | Da Michael a Scream 7 ecco i trailer che vedremo durante la finalissima

Durante la finale del Super Bowl, i telespettatori potranno vedere alcuni dei trailer più attesi dell’anno, tra cui quelli di Michael e Scream 7. L’evento si conferma come il momento clou per gli appassionati di cinema e sport, che aspettano con ansia le anteprime dei film più in vista. La finalissima, infatti, non è solo una sfida sportiva, ma anche un palcoscenico per le anteprime pubblicitarie e cinematografiche più importanti.

Il Super Bowl si conferma l'evento mediatico più costoso e prestigioso del mondo, e gli appassionati di cinema lo sanno benissimo. Per l'edizione LX, infatti, il prezzo per uno spot di 30 secondi ha raggiunto la cifra record di 10 milioni di dollari, spingendo i grandi studios a una selezione ferocissima dei titoli da promuovere davanti a oltre 128 milioni di spettatori. Studios e Film presenti al Super Bowl Quest'anno, la grande sorpresa è rappresentata da Lionsgate, pronta a tornare protagonista durante l'evento globale con Michael, l'attesissimo biopic su Michael Jackson in uscita il 24 aprile.

