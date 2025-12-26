La Leccia | Trovato a terra con una frattura alla mandibola | Mi hanno aggredito 18enne in ospedale

26 dic 2025

Un 18enne è stato soccorso intorno alle 1 del giorno di Natale in via della Leccia dai volontari della Svs di Ardenza. Il giovane avrebbe raccontato ai soccorritori di essere stato picchiato da alcuni sconosciuti senza un apparente motivo. A causa di quanto accaduto, il ragazzo ha riportato la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

la leccia trovato a terra con una frattura alla mandibola mi hanno aggredito 18enne in ospedale

© Livornotoday.it - La Leccia | Trovato a terra con una frattura alla mandibola: "Mi hanno aggredito", 18enne in ospedale

