Un 18enne è stato soccorso intorno alle 1 del giorno di Natale in via della Leccia dai volontari della Svs di Ardenza. Il giovane avrebbe raccontato ai soccorritori di essere stato picchiato da alcuni sconosciuti senza un apparente motivo. A causa di quanto accaduto, il ragazzo ha riportato la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - La Leccia | Trovato a terra con una frattura alla mandibola: "Mi hanno aggredito", 18enne in ospedale

