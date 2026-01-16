Metro Linea 2 dal 1° al 28 febbraio chiusa la fermata di Piazza Amedeo

Dal 1° al 28 febbraio, la fermata di Piazza Amedeo sulla Metro Linea 2 sarà temporaneamente chiusa per lavori riprogrammati su richiesta della Regione Campania. Successivamente, dal 1° marzo al 29 maggio, sarà chiusa anche la fermata di Montesanto. Queste modifiche sono necessarie per garantire l’efficienza e la sicurezza del servizio. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo conto di queste variazioni temporanee.

Napoli, 16 gennaio 2026 – A seguito della richiesta di Regione Campania e dei sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha modificato il programma dei lavori di potenziamento delle stazioni di Piazza Amedeo e Montesanto, lungo la Linea metropolitana L2 di Napoli. La rimodulazione si è resa necessaria per la concomitante interruzione della linea Cumana, gestita da EAV, a causa dei lavori di messa in sicurezza della galleria Monte Olibano, chiusa a seguito di ripetuti eventi sismici dovuti al bradisismo. L'inibizione della fermata consentirà un'accelerazione dei lavori già in corso, interferenti con l'esercizio ferroviario, per l'ampliamento dei corpi scala.

