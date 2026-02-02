Metro A cinque stazioni si rifanno il look | via alla gara per eliminare le infiltrazioni

La Metro A di Roma si prepara a un restyling importante. Sono cinque le stazioni che riceveranno un aggiornamento, con un investimento di 4,6 milioni di euro. L’obiettivo è sistemare definitivamente le infiltrazioni e migliorare le condizioni delle stazioni. La gara per i lavori è appena partita, e i lavori dovrebbero partire nel prossimo futuro. La città attende con speranza un miglioramento concreto, dopo anni di problemi legati all’umidità e ai danni causati dall’acqua infiltrata.

Società Giubileo ha pubblicato la gara per affidare i lavori di rifacimenti delle fermate Ponte Lungo, Furio Camillo, Colli Albani, Arco di Travertino e Porta Furba della metro A. Un investimento da 4,6 milioni di euro per rinnovare il look delle stazioni e risolvere, magari definitivamente, i problemi legati alle infiltrazioni. La Società Giubileo ha pubblicato la gara per affidare i lavori di rifacimento delle fermate Ponte Lungo, Furio Camillo, Colli Albani, Arco di Travertino e Porta Furba della metro A. Il rinnovo degli scali della prima linea metropolitana di Roma è un’opera prevista dall’intervento giubilare numero 101.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Metro A

Le nuove stazioni della metro di Roma, tra le più moderne d'Europa, affrontano un problema inatteso: la mancanza di copertura di rete.

Il 16 dicembre 2025 Roma ha inaugurato le nuove stazioni-museo Colosseo e Porta Metronia della Metro C, arricchendo la sua rete di trasporto con strutture che uniscono funzionalità e valorizzazione del patrimonio storico.

Ultime notizie su Metro A

Metro C a Roma, oggi aprono le stazioni-museo al Colosseo e a Porta Metronia. Via anche alle fermate sulla Pantano-San GiovanniOggi, alle 16, i primi passeggeri potranno entrare e uscire dalle due nuove stazioni della metro C: Colosseo-Fori Imperiali e Porta Metronia. Due fermate, nel cuore della Capitale, che i cittadini ... roma.corriere.it

Un milione di visitatori in un mese nelle nuove stazioni della metro CI dati Atac a un mese dall’inaugurazione: boom di accessi a Colosseo e Porta Metronia. «Diventate una gita domenicale per romani e turisti» ... rainews.it

