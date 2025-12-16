Metro C inaugurate le due stazioni-museo Colosseo e Porta Metronia

Il 16 dicembre 2025 Roma ha inaugurato le nuove stazioni-museo Colosseo e Porta Metronia della Metro C, arricchendo la sua rete di trasporto con strutture che uniscono funzionalità e valorizzazione del patrimonio storico. Un passo importante per migliorare la mobilità e offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza unica tra modernità e storia.

Roma, 16 dicembre 2025 – Roma aggiunge un nuovo tassello alla sua rete di trasporto e, come spesso accade, lo fa scavando nella propria storia. Sono state inaugurata oggi, con apertura al pubblico dalle ore 16, le stazioni della metro C Porta Metronia e Colosseo, due fermate completamente nuove e attese da oltre dieci anni. Un prolungamento strategico della terza linea metropolitana della Capitale, che porta la Metro C nel cuore monumentale della città e rafforza il collegamento tra periferie e centro storico. Non si tratta però di semplici stazioni. Porta Metronia e Colosseo sono state concepite come vere e proprie stazioni-museo, frutto di uno dei più complessi interventi di integrazione tra infrastrutture moderne e patrimonio archeologico mai realizzati a Roma. Cdn.ilfaroonline.it

