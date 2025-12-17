Piange il telefono Le nuove stazioni metro di Roma sono senza rete
Le nuove stazioni della metro di Roma, tra le più moderne d'Europa, affrontano un problema inatteso: la mancanza di copertura di rete. La Metro C, simbolo di innovazione e investimento, si trova ora a dover fare i conti con l'assenza di connessione 5G, una questione che suscita preoccupazioni tra utenti e amministratori.
La metro C, la più costosa e futuristica d'Europa, cade sul fattore 5G, lo "standard wireless" globale diventato, per il sindaco, Roberto Gualtieri, un vero "pallino". Da Pantano a Colosseo, le due estremità della linea che collega il quadrante Est con il Centro, il segnale telefonico e la connessione internet sono una chimera. Perfino sulle banchine delle due nuove stazioni-museo, appena inaugurate, non c'è campo. Fare una chiamata o inviare un messaggio è impossibile sia nel piano sotterraneo delle fermate che a bordo dei vagoni. Il telefono non può far altro che segnare le "zero tacche" disponibili e il traffico dati bloccato, con tanto di SOS visibile nella barra dello stato del dispositivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
