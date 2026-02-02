Meteo Roma e Lazio 3 febbraio 2026 | tempo stabile e cieli poco nuvolosi

Martedì 3 febbraio 2026, il meteo in Lazio si presenta tranquillo. La giornata sarà serena con cieli poco nuvolosi e temperature invernali. L’alta pressione domina sulla regione, garantendo condizioni di tempo stabile su tutta l’area.

?? Previsioni meteo Roma e Lazio, martedì 3 febbraio 2026. Tempo stabile, cieli poco nuvolosi e clima invernale La giornata di martedì 3 febbraio 2026 sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile su tutta la Lazio, sotto l’influenza dell’alta pressione. I cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi, con assenza di precipitazioni. Il clima resterà freddo nelle prime ore del mattino, mentre nel corso del pomeriggio le temperature risulteranno in linea con le medie stagionali.?? Meteo Roma. A Roma il tempo sarà stabile per tutta la giornata. Dopo un avvio freddo, il cielo si presenterà poco nuvoloso con buona visibilità.🔗 Leggi su Romadailynews.it

Approfondimenti su Roma Lazio

Oggi a Roma e nel Lazio il cielo rimane sereno e il tempo è stabile.

Il 27 gennaio 2026, a Roma e nel Lazio, si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di tempo stabile e cieli generalmente sereni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roma Lazio

Argomenti discussi: Meteo a Roma e Lazio, in arrivo la pioggia. Possibili nevicate nel weekend; Previsioni meteo Roma e Lazio nei giorni della Merla: come sarà il tempo il 29, 30 e 31 gennaio; Meteo, allerta arancione nel Lazio per mercoledì 28 gennaio: alcuni comuni del frusinate chiudono le scuole; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate.

Meteo Roma e Lazio, cambia tutto da martedì: tornano pioggia, temporali e vento forteDopo una giornata di bel tempo, una serie di perturbazioni è in arrivo da martedì 3 febbraio su Roma e nel Lazio, con instabilità e maltempo che potrebbero prolungarsi per buona parte della settimana. romatoday.it

Meteo Roma – Avvio di settimana stabile, ma da domani tornano piogge e temporali, localmente anche intensiMeteo Roma - Tempo ancora stabile e cieli soleggiati, ma nei prossimi giorni una perturbazione atlantica porterà una nuova intensa fase di maltempo ... centrometeoitaliano.it

Meteo Roma e Lazio, cambia tutto da martedì: tornano pioggia, temporali e vento forte ift.tt/ZdxqFL4 x.com

“Il silenzio della neve è una musica per l’anima!” Buona notte e sogni nevosi #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #meteo #segnalazionimeteoromaeprovincia - facebook.com facebook