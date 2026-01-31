Oggi a Roma e nel Lazio il cielo rimane sereno e il tempo è stabile. La giornata si presenta con poco nuvoloso e clima invernale, tipico di questa stagione. Le previsioni indicano che la giornata trascorrerà senza pioggia o cambiamenti significativi, grazie alla presenza di un’alta pressione che domina sulla regione.

?? Previsioni meteo Roma e Lazio, domenica 1 febbraio 2026. Tempo stabile, cieli poco nuvolosi e clima invernale La giornata di domenica 1 febbraio 2026 sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile su tutta la Lazio, grazie alla presenza di un campo di alta pressione. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi, con assenza di precipitazioni. Il clima resterà tipicamente invernale nelle prime ore del mattino, mentre nelle ore centrali si registrerà un lieve rialzo delle temperature, soprattutto lungo le aree costiere.?? Meteo Roma. A Roma il tempo sarà stabile per l’intera giornata. Dopo un avvio freddo, il cielo si manterrà poco nuvoloso con buona visibilità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma e Lazio 1 febbraio 2026: tempo stabile e cieli poco nuvolosi

Il 27 gennaio 2026, a Roma e nel Lazio, si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di tempo stabile e cieli generalmente sereni.

Le previsioni meteorologiche per Roma e Lazio del 21 gennaio 2026 indicano condizioni di tempo stabile.

