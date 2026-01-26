Meteo Roma e Lazio 27 gennaio 2026 | tempo stabile e cieli sereni

Il 27 gennaio 2026, a Roma e nel Lazio, si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di tempo stabile e cieli generalmente sereni. L’alta pressione garantirà temperature in lieve aumento e assenza di precipitazioni, offrendo un clima tranquillo e soleggiato. Questa previsione consente di pianificare attività all’aperto o semplicemente di consultare le condizioni climatiche per la giornata.

?? Previsioni meteo Roma e Lazio, martedì 27 gennaio 2026. Tempo stabile, cieli sereni e temperature in lieve rialzo La giornata di martedì 27 gennaio 2026 sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile su tutta la Lazio, grazie alla presenza di un campo di alta pressione. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi, con assenza di precipitazioni. Il clima resterà invernale nelle prime ore del mattino, mentre nel pomeriggio le temperature risulteranno più miti, soprattutto sulle aree costiere.?? Meteo Roma. A Roma il tempo sarà stabile per l'intera giornata. Dopo un avvio freddo, con possibili foschie nelle zone periferiche, il cielo si manterrà poco nuvoloso.

