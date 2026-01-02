Le previsioni del tempo per Roma del 2 gennaio 2026 indicano condizioni stabili con cielo prevalentemente sereno durante le prime ore del mattino. Nel corso della giornata, si prevedono poche variazioni, con ampie schiarite e qualche addensamento basso in pianura. La notte successiva si manterrà generalmente serena, garantendo condizioni di tempo stabile e senza particolari fenomeni atmosferici.

meteo bene ritornate trascorso queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti Bassi in pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio poche variazioni concedi per lo più soleggiato è ancora qualche addensamento basso supposte pianure tra la terapia la notte ti rinnovano condizioni di tempo con prevalenza di cielo sereno e gli addensamenti Bassi al nord ovest al centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni ma con molti addensamenti Maggiori schiarite tra Toscana e Umbria al pomeriggio a te sei ampie schiarite Accedi per lo più soleggiati tratterà te la notte ti rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di Cherry sereni su tutti i settori al sud Al mattino pioggia tra Calabria e Sicilia sulle coste della Sardegna asciutta trovi con nuvolosità e schiarite al pomeriggio ancora piogge sui medesimi settori prevalentemente soleggiato sulle altre regioni tra la serata era notte tempi miglioramento anche tra Calabria e isole maggiori Salvo dei fenomeni residui te Rimini Massimo in generale diminuzione su tutta l'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 02-01-2026 ore 06:15

