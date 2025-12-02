meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse neve sulle Alpi fin versi 200-500 m in Appennino fine Cinquecento 900 m al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali tra la serata era notte precipitazioni in assorbimento ancora dei sull'Appennino emiliano romagnolo con le retine 400-600 metri al centro a Matino molte nubi su tutte le regioni con locali piogge tra Umbria e Marche al pomeriggio locali piogge in Abruzzo asciutto altrove con Cieli nuvolosi tra la terra e la notte tempo in peggioramento con piogge sparse neve in Appennino fino agli 800 900 m al sud Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse piaciuto su Sardegna e regioni adriatiche sulla Calabria al pomeriggio precipitazioni in arrivo anche sulle altre regioni con neve in Sardegna oltre 700 800 m tra la serata era notte ancora maltempo in Sardegna con neve fino a 600 metri tra Campania e Molise con neve oltre 1000 temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 02-12-2025 ore 06:15