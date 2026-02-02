Meteo | Previsioni per martedì 3 febbraio

Domani a Modena il cielo sarà molto nuvoloso fin dal mattino, con deboli piogge che dureranno fino a mezzogiorno. Le precipitazioni sono leggere, intorno ai 6 millimetri, e poi si calmeranno nel pomeriggio. La giornata sarà insomma caratterizzata da un cielo coperto e qualche goccia di pioggia.

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1894m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. La circolazione depressionaria, responsabile di piogge ed acquazzoni, allenta la presa favorendo una temporanea pausa asciutta nel pomeriggio. Nello specifico su litorali e pianura romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla pianura emiliana cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

