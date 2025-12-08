Meteo | Previsioni per martedì 9 dicembre
A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3197m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
