Previsioni meteo allerta gialla per rischio idrogeologico a Livorno e provincia martedì 3 febbraio

Martedì 3 febbraio, la protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico a Livorno, Rosignano e Collesalvetti. La giornata si preannuncia difficile, con piogge intense che potrebbero causare allagamenti e problemi nelle zone più a rischio. Le autorità invitano i cittadini a mantenere alta la guardia e a seguire gli aggiornamenti.

La sala regionale della protezione civile ha diffuso un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico valida per tutta la giornata di domani, martedì 3 febbraio, a Livorno, Rosignano e Collesalvetti. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, dalla sera di oggi sono in arrivo precipitazioni sulle zone di nord ovest della Toscana in estensione al resto delle zone settentrionali nel corso della notte. Previsti inoltre mari molto mossi e raffiche di scirocco a fino a 60-80 kmh.

