Atteso il passaggio di diverse perturbazioni che nel weekend del 20 e 21 dicembre, così come all'inizio della settimana di Natale, porteranno maltempo sull'Italia con piogge e temporali anche intensi. Temperature sopra le medie e neve solo in montagna. Calo termico dopo la Vigilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Meteo, anticiclone in rimonta ma dura poco: piogge, nebbie e nuove perturbazioni nel weekend

Leggi anche: Si avvicina il Natale, le previsioni meteo: weekend nebbioso, nella settimana di festa tornano piogge e freddo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Verso il dicembre più «caldo» della storia. Fine settimana soleggiato, poi torna la pioggia; Meteo, nuove perturbazioni nella settimana di Natale con piogge e neve dal weekend: dove e quando arrivano; Previsioni meteo, vortice atlantico in azione: verso una settimana di Natale movimentata; Meteo, weekend e settimana di Natale: nuovo drastico cambio di scenario con piogge e neve?.

Meteo: settimana di Natale al via tra piogge, maltempo e nevicate. La tendenza - La tendenza meteo per la settimana di Natale indica attualmente la possibilità di una serie di fasi perturbate con nevicate a quote medio- meteo.it