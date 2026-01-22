Meteo altre piogge in arrivo | è di nuovo allerta gialla

Il sindaco Francesco Miccichè comunica che il dipartimento regionale della Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico, a causa di previste condizioni di maltempo e piogge. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza durante questo periodo di avverse condizioni meteorologiche.

Il sindaco Francesco Miccichè informa la cittadinanza che il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso di rischio meteo-idrogeologico con allerta gialla a causa di condizioni meteorologiche avverse previste sul territorio.L’avviso ha validità dalla mezzanotte di oggi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Meteo, piogge e temporali al Centro: allerta gialla in 8 regioni. Freddo in arrivo e neve fino a bassa quotaIl bollettino meteo di lunedì 5 gennaio 2026 segnala piogge e temporali persistenti al centro Italia, con allerta gialla in otto regioni.

Leggi anche: Allerta arancione al Sud: maltempo su Puglia, Basilicata e Calabria il 4 dicembre. Piogge intense e vento di burrasca. Allerta gialla in altre cinque regioni

