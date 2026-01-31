Sicurezza scolastica a Napoli la dirigente del Marie Curie a Ponticelli | controlli periodici con metal detector tranquillizzano alunni e personale nelle aree a rischio

Valeria Pirone, dirigente dell'Istituto Marie Curie a Ponticelli, spiega che i controlli con i metal detector sono ormai una routine. Da due anni e mezzo, l’istituto effettua controlli periodici per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti. La preside sottolinea che questa misura ha contribuito a creare un ambiente più tranquillo, soprattutto nelle zone a rischio. L’obiettivo è rendere più serena la quotidianità scolastica senza creare tensioni o disagio.

La misura rientra nelle disposizioni del Ministero dell’Interno, che ha rafforzato la sicurezza scolastica attraverso una circolare dedicata. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha confermato che nel territorio napoletano la misura è stata adottata in alcuni istituti ritenuti sensibili e si è rivelata molto positiva. Pirone ha spiegato all’Adnkronos che “c’è stato un effetto deterrenza” e che “bisogna viverle certe esperienze così cruente in aree a rischio, solo allora si potrà capire la richiesta di misure aggiuntive rispetto a quelle che la scuola già mette in campo“. A settembre 2023, un alunno dell’istituto tecnico napoletano è stato ferito alla gamba da un coetaneo con una lama.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Napoli Sicurezza Metal detector nelle scuole, Valditara annuncia circolare con Piantedosi: “Non è repressione ma sicurezza per studenti e personale” Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato l'adozione di una circolare che prevede l'uso di metal detector mobili nelle scuole. Violenza a scuola, inasprimento misure di sicurezza per alunni, Valditara: “Metal detector negli istituti più a rischio” Il ministro Valditara ha annunciato l’installazione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, lasciando ai dirigenti scolastici la decisione finale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Napoli Sicurezza Argomenti discussi: Ordine, sicurezza e metal detector: le parole d’ordine della direttiva sul contrasto all’illegalità nelle scuole; Prefetto di Napoli, Michele di Bari sui metal detector nelle scuole: È strumento di deterrenza; Comunicato del 26 gennaio 2026 – PNRR Edilizia Scolastica, in Commissione Istruzione il punto sugli interventi in corso di realizzazione; Sicurezza nelle scuole, Valditara: Metal detector mobili per controllare gli ingressi. Metal detector nelle scuole, il prefetto di Napoli: Misura efficace e deterrenteA Napoli via libera ai controlli con metal detector nelle scuole su richiesta dei dirigenti. Il prefetto Di Bari: misura efficace e deterrente. 2anews.it Sicurezza a scuola, dopo la protesta delle mamme riapre il plesso di Napoli ristrutturato con fondi Pnrr ma inutilizzatoC’è una svolta nel caso della scuola Eduardo de Filippo di Napoli. Come riporta Il Mattino, la protesta delle mamme degli studenti ha portato alla riapertura, almeno parziale, dei locali messi in si ... tecnicadellascuola.it Una risposta che ha fatto la storia, quella di Marie Curie: oltre alla fisica, alla chimica e alla matematica, ci può insegnare che anche le parole giuste in risposta alle affermazioni più banali, possono scuotere le menti e le coscienze. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.