Metal detector a scuola ecco la direttiva Valditara-Piantedosi | utilizzo solo in casi gravi su richiesta del dirigente scolastico e affidato agli operatori specializzati TESTO

La circolare firmata dai ministri dell’Istruzione e dell’Interno, Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi, chiarisce le regole per l’uso del metal detector a scuola. Da ora, lo strumento può essere usato solo in casi gravi, su richiesta del dirigente scolastico e sempre affidato a operatori specializzati. La decisione mira a limitare l’impiego di dispositivi che, finora, avevano suscitato molte polemiche.

I ministri dell’Istruzione Giuseppe Valditara e dell’Interno Matteo Piantedosi hanno sottoscritto una circolare diretta alle strutture territoriali dei rispettivi ministeri. La direttiva nasce a seguito di episodi di violenza tra giovani, rinvenimento di armi o oggetti atti a offendere e fenomeni di spaccio o consumo di stupefacenti nelle aree scolastiche, che richiedono un coordinamento istituzionale per la prevenzione e il contrasto dell’illegalità. La misura potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici e nell'ambito di interlocuzioni con prefetture e questure che vengono rese sistematiche.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Questa mattina i ministri dell'Istruzione e dell'Interno hanno firmato una circolare che riguarda l'uso del coltello tra i giovani e i controlli nelle scuole.

I ministri dell'Istruzione e dell'Interno hanno firmato una circolare che riguarda l'uso del coltello tra i giovani e l'installazione di metal detector a scuola, se richiesto.

