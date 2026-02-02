Mercato un po’ anomalo | quattro cessioni due rincalzi in prestito e una giovane promessa

Questa sessione di mercato si rivela diversa dal solito. Sono state fatte quattro cessioni e ci sono due prestiti con “rincalzi”, più una giovane promessa che si muove. Tra le mosse più importanti, Fabbian lascia l’Inter per la Fiorentina, Immobile si trasferisce al Paris FC, Sulemana si unisce al Cagliari e segna subito contro il Verona, e Holm approda alla Juventus. La finestra di trasferimenti si sta muovendo in modo sorprendente, con cambi di squadra che potrebbero influenzare il campionato.

Quattro cessioni: Fabbian alla Fiorentina, Immobile al Paris FC, Sulemana al Cagliari (tra l’altro andato subito in rete contro il Verona) e infine Holm alla Juventus. Queste le uscite da Casteldebole nella sessione di mercato invernale, perdite che il Bologna ha colmato con l’arrivo del giovane di belle speranze Helland dal Brann e con il doppio prestito di Sohm nell’affaire Fabbian e quello del laterale portoghese Joao Mario nell’operazione che ha portato Holm in bianconero.Uno solo a titolo definitivo (il promettente scandinavo pagato 7 milioni) mentre gli altri due in prestito, anche se per l’incursore svizzero Simon Sohm il Bologna potrebbe avvalersi del diritto di riscatto, a differenza del laterale destro lusitano proveniente dalla Juventus che è stato catapultato in Emilia (sì, perché non sembrava proprio convintissimo) semplicemente a titolo temporaneo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

