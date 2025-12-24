Il mercato invernale del Napoli passa prima dalle uscite. È questa la linea che sta prendendo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Mercato Napoli: prima le cessioni. Lucca verso il prestito

Leggi anche: Mercato, prima le cessioni. Giunti verso Padova

Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, oltre la Supercoppa c’è il mercato: Vergara e Ambrosino verso il prestito”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Napoli, a gennaio mercato solo se a saldo zero; La Lazio potrà fare mercato nella prossima sessione: rispettati i parametri; Come cambia il mercato del Napoli a saldo zero: Mainoo più lontano e qualche cessione, Lucca verso la partenza a gennaio; ‘QUELLI CHE…’ – Cardone: “A Formello trapela fiducia sul mercato. Sarri ha due priorità. E su Brescianini…” (AUDIO).

Napoli, il mercato ruota attorno alla cessione di Lucca: piace al West Ham ma dipende da Lukaku - Manna dovrà fare un gioco di incastri per garantire un rinforzo a Conte. ilnapolista.it

Napoli, a gennaio mercato solo se a saldo zero - Per l'Authority sforata la soglia dell'indicatore del costo del lavoro allargato. rainews.it