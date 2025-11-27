La notizia del possibile, diciamo anche molto probabile, intervento chirurgico di Gilmour per la pubalgia ha ulteriormente squadernato la crisi del Napoli messo in ginocchio dagli infortuni. Soprattutto per quel che riguarda il centrocampo dove sono rimasti di fatto solo due uomini di ruolo, ossia McTominay e Lobotka, al netto del jolly Elmas e del giovane Vergara. Sky Sport, con Francesco Modugno, fa il punto sull’emergenza infortuni della squadra di Conte: «C’è la brutta notizia relativa a Billy Gilmour per il quale si valuta l’ipotesi di ricorrere a operazione per la pubalgia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mercato Napoli: il club a centrocampo cerca un profilo giovane, eventualmente in prestito (Sky)