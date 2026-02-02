Mercato Roma per Gasperini è sbarcato Zaragoza

La Roma ha chiuso il mercato invernale puntando sul reparto offensivo. Tra i nuovi acquisti ci sono Malen, Robinio Vaz, Venturino e Zaragoza. La società ha deciso di rafforzare l’attacco, concentrandosi su giovani e giocatori pronti a dare una mano fin da subito. Per Gasperini, il mercato si è chiuso con queste novità, che puntano a migliorare la squadra nella fase finale della stagione.

Malen, Robinio Vaz, Venturino e Zaragoza. È questo il menù completo del mercato invernale della Roma che si è evidentemente concentrato sul reparto offensivo. L'ultima portata è quella rappresentata dall'esterno offensivo spagnolo, sbarcato a Fiumicino con un volo privato proveniente da Santiago de Compostela. Il classe 2001 svolgerà le visite mediche al Campus Biomedico e poi firmerà il contratto con i giallorossi, che hanno trovato l'accordo con tutte le parti coinvolte nell'affare. Il Celta Vigo, che non voleva far scattare l'obbligo di riscatto, ha interrotto il prestito con il Bayern Monaco - proprietario del cartellino -, che lo gira ora alla Roma.

La Roma sta puntando Bryan Zaragoza per rinforzare l’attacco.

Questa mattina, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, non si è presentato in conferenza stampa.

