Oggi alle 20 si chiude ufficialmente la finestra di mercato invernale. Il Benevento si prepara a chiudere due acquisti già in mano, mentre tenta in extremis di piazzare anche un terzo colpo. La società lavora per rinforzare la rosa di Floro Flores prima della fine della sessione.

Tempo di lettura: 2 minuti Signori, si chiude. Terminerà questa sera alle 20 la sessione invernale del calciomercato con il Benevento che punta a mettere a segno tre colpi per rinforzare in maniera ulteriore la rosa di Floro Flores. Il diesse Carli ha in mano Emanuele Schimmenti, ala destra classe 2002 ed il terzino sinistro Yuri Rocchetti del 2003, entrambi del Potenza. Si tratta di calciatori che hanno già un presente consolidato ma che allo stesso tempo sono di grande prospettiva. Schimmenti è un’ala con un’ottima propensione al gol e sarebbe l’elemento giusto per arricchire il tasso tecnico della Strega. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mercato, oggi si chiude: Carli ha in mano due acquisti, tentativo in extremis per il terzo

