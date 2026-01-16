Mercato Pisa Corrado fa il punto | Lucca? Oggi è fantacalcio Joao Pedro ha scelto un’altra strada Sui nuovi acquisti…

Da calcionews24.com 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministratore delegato del Pisa, Giovanni Corrado, analizza l’attuale situazione del mercato, commentando le possibilità di Lucca e i recenti sviluppi con Joao Pedro. In un’ottica di chiarezza e concretezza, Corrado fornisce aggiornamenti sui nuovi acquisti e sulle strategie della squadra, offrendo un quadro realistico e senza artifici delle trattative e delle scelte in corso.

L’amministratore delegato dei toscani Giovanni Corrado è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente ha fatto il punto sulle ultime dinamiche di mercato, soffermandosi sia sul mancato approdo di Joao Pedro sia sulla possibilità legata a Lorenzo Lucca, attualmente in uscita dal Napoli. LUCCA – «Oggi è fantacalcio. A Lorenzo vogliamo bene, è un giocatore importante oltre che un ottimo ragazzo. Probabilmente gli portiamo anche fortuna, dal momento che in Serie A ha segnato soltanto contro di noi. Ci sentiamo spesso e gli diciamo che deve mostrare le sue qualità al Napoli. Poi per il resto si vedrà» zazoom. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mercato pisa corrado fa il punto lucca oggi 232 fantacalcio joao pedro ha scelto un8217altra strada sui nuovi acquisti8230

© Calcionews24.com - Mercato Pisa, Corrado fa il punto: «Lucca? Oggi è fantacalcio. Joao Pedro ha scelto un’altra strada. Sui nuovi acquisti…»

Leggi anche: Pisa, Corrado sul ritorno di Lucca: "Fantacalcio. Joao Pedro? Chiusa una porta..."

Leggi anche: Calciomercato Pisa: sfumato Joao Pedro, ora nel mirino questi tre acquisti! Chi potrebbe arrivare in Toscana, i nomi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pisa SC, in partenza la prevendita per il match con l'Atalanta: dal mercato arriva Bozhinov; Mercato Pisa: Loyola e Joao Pedro, è fatta. Domenica in Italia, a inizio settimana in città; Pisa, addio Nzola: cosa è successo nell’ultima riunione prima della decisione di mandarlo via; Verso Pisa-Como: le probabili formazioni.

mercato pisa corrado faMercato Pisa: Loyola e Joao Pedro, è fatta. Domenica in Italia, a inizio settimana in città - La dirigenza ha chiuso altri due colpi che rappresenteranno due rinforzi importanti per Gilardino. msn.com

Pisa, il dg Corrado: "È ovvio che faremo qualcosa sul mercato a gennaio" - Nel post gara, il direttore generale del club toscano, Giovanni Corrado, è intervenuto in conferenza stampa. tuttomercatoweb.com

Il Pisa punta a trattenere i big: a un mese del mercato Gila aspetta tre rinforzi - “La missione del Pisa è far crescere i giocatori, che se poi sono bravi devono avere opportunità altrove. tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.