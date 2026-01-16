Mercato Pisa Corrado fa il punto | Lucca? Oggi è fantacalcio Joao Pedro ha scelto un’altra strada Sui nuovi acquisti…

L’amministratore delegato del Pisa, Giovanni Corrado, analizza l’attuale situazione del mercato, commentando le possibilità di Lucca e i recenti sviluppi con Joao Pedro. In un’ottica di chiarezza e concretezza, Corrado fornisce aggiornamenti sui nuovi acquisti e sulle strategie della squadra, offrendo un quadro realistico e senza artifici delle trattative e delle scelte in corso.

L'amministratore delegato dei toscani Giovanni Corrado è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente ha fatto il punto sulle ultime dinamiche di mercato, soffermandosi sia sul mancato approdo di Joao Pedro sia sulla possibilità legata a Lorenzo Lucca, attualmente in uscita dal Napoli. LUCCA – «Oggi è fantacalcio. A Lorenzo vogliamo bene, è un giocatore importante oltre che un ottimo ragazzo. Probabilmente gli portiamo anche fortuna, dal momento che in Serie A ha segnato soltanto contro di noi. Ci sentiamo spesso e gli diciamo che deve mostrare le sue qualità al Napoli. Poi per il resto si vedrà»

Pisa, il dg Corrado: "È ovvio che faremo qualcosa sul mercato a gennaio" - Nel post gara, il direttore generale del club toscano, Giovanni Corrado, è intervenuto in conferenza stampa. tuttomercatoweb.com

Il Pisa punta a trattenere i big: a un mese del mercato Gila aspetta tre rinforzi - “La missione del Pisa è far crescere i giocatori, che se poi sono bravi devono avere opportunità altrove. tuttomercatoweb.com

Pazza idea di mercato del Pisa che coinvolge il Napoli Come riportato da Sky Sport, il club toscano sarebbe alla ricerca di un bomber e avrebbe fatto un pensierino a Lorenzo Lucca In Toscana sarebbe dovuto andare Joao Pedro, ma l'affare è saltato. - facebook.com facebook

Mercato #Pisa, frenata improvvisa per #JoaoPedro: il giocatore resta in Messico, le sue parole «Grazie Pisa ma in questo momento però sono felice qui ed é una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà». #calcionews24 x.com

