Napoli su Alisson Santos lo Sporting frena sulla cessione

Il Napoli è interessato ad Alisson Santos, ma lo Sporting Lisbona ha messo in stand-by la cessione. La trattativa è ancora in fase di valutazione, con possibili sviluppi futuri.

Il Napoli guarda con interesse in casa Sporting Lisbona per rinforzare il reparto offensivo e nelle. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net Approfondimenti su Napoli Sporting Calciomercato Napoli, nuova idea per la fascia: tentativo in corso per Alisson Santos dello Sporting! I dettagli Il Napoli sta valutando un possibile acquisto per la fascia sinistra, con un tentativo in corso per Alisson Santos dello Sporting. Calciomercato Napoli: Holm obiettivo in difesa, frenata Terrier e c’è un retroscena su Alisson Santos Il calciomercato del Napoli si concentra su Holm in difesa, mentre l'interesse per Terrier ha subito una battuta d'arresto. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Napoli Sporting Argomenti discussi: Napoli, contatti per Alisson Santos dello Sporting; Calciomercato Napoli, occhi su Terrier e Alisson Santos: Ngonge e Olivera verso la cessione; Napoli, Manna ci prova per Alisson Santos: la situazione; Napoli, si lavora per Alisson Santos: contatti con lo Sporting per un prestito. Napoli su Alisson Santos: gol contro De Zerbi e sfida alla Juve, chi è il talento che vuole ConteDopo le partenze di Lang e Lucca e l'arrivo di Giovane dal Verona, gli azzurri guardano in casa Sporting per rinforzare ulteriormente l'attacco ... tuttosport.com Calciomercato Napoli, occhi su Terrier e Alisson Santos: Ngonge e Olivera verso la cessioneNon c'è pace all'orizzonte per il Napoli di Conte, che dopo aver messo in lista l'ennesimo infortunato spera di potersi regalare ancora un colpo prima della fine del ... ilmattino.it Napoli a caccia di esterni: spunta Alisson Santos Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un esterno d’attacco e nelle ultime ore emerge un nome nuovo. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, attraverso Sky Sport: gli azzurri avrebbero avviato una tra - facebook.com facebook Spunta Alisson Santos per l'attacco, Sky: si tratta con lo Sporting per il prestito x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.