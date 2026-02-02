Mateta-Milan si ferma alle visite | affare saltato Juve alla finestra

Il trasferimento di Jean-Philippe Mateta al Milan si è ufficialmente arenato nelle ultime ore di mercato. L’attaccante francese non ha superato gli esami medici supplementari richiesti dal club rossonero, e così l’accordo con il Crystal Palace è saltato. I dirigenti rossoneri sono rimasti a guardare, mentre la Juventus aspetta eventuali occasioni di mercato.

Il trasferimento di Jean-Philippe Mateta al Milan è saltato nelle ultime ore di mercato: l’attaccante francese non ha superato gli accertamenti medici supplementari richiesti dal club rossonero e l’operazione, ormai avanzata con il Crystal Palace, è stata definitivamente interrotta. A poche ore dal gong, la Juventus è tornata a informarsi sul giocatore, riaprendo uno scenario che sembrava chiuso. Il nodo clinico e lo stop rossonero. Il Milan aveva costruito l’operazione nelle scorse settimane fino a raggiungere un’intesa di massima con il club inglese per l’acquisto a titolo definitivo del centravanti. 🔗 Leggi su Milanzone.it

La Juventus mantiene aperte le trattative per l’acquisto di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

