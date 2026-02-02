Mercato Cremonese affondo per Fazzini | tutti i dettagli della trattativa con la Fiorentina

La Cremonese fa sul serio per Jacopo Fazzini. I club stanno discutendo da giorni, cercando di trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. La trattativa si complica, perché la Fiorentina non vuole svendere il giocatore e chiede una cifra importante. Intanto, i dirigenti della Cremonese lavorano senza sosta per convincere i toscani e portare a termine l’affare. La situazione è in evoluzione e potrebbe essere definita nei prossimi giorni.

